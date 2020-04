(Agenzia Vista) Regno Unito, 09 aprile 2020 William e Kate in visita virtuale a una scuola Gb: "Grazie per il lavoro che fate" Gli insegnanti di tutto il Regno Unito stanno dedicando il loro tempo a tenere aperte le scuole per i figli dei lavoratori essenziali e dei bambini vulnerabili. Il duca e la duchessa di Cambridge hanno chiamato gli insegnanti e il personale scolastico della Casterton Primary Academy per ringraziarli per il loro duro lavoro e dedizione e per augurare ai bambini una buona Pasqua / fonte Kensington Royale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev