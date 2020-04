Cura Italia, il Governo pone la questione di fiducia in Senato

Incendio in appartamento a Siena, nessuna persona coinvolta

(Agenzia Vista) Siena, 09 aprile 2020 Incendio in appartamento a Siena, nessuna persona coinvolta Intervento dei vigili del fuoco a Siena per l’incendio in un appartamento al 4° piano di un palazzo in Piazzetta 3 luglio. Nessuna persona coinvolta, in corso le operazioni di bonifica. Le immagini della termocamera / fonte Vigili del fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev