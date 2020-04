Le sirene dei Vigili del Fuoco di New York per ringraziare i lavoratori dell'ospedale di Brooklyn

Trick e acrobazie a casa, la quarantena dello snowboarder Toutant

Roma, 8 apr. (askanews) - Un vero e proprio percorso a ostacoli in salotto e una sfida di abilità ed equilibrio che solo un campione può vincere. Lo snowboarder canadese Sébastien Toutant durante la quarantena per il coronavirus si cimenta con "The floor is lava", challenge che tempo fa spopolava su Twitter. Una moda arrivata dall'Inghilterra che consiste nel non appoggiare i piedi a terra ...