(Agenzia Vista) Bari, 08 aprile 2020 Sindaco di Bari rimprovera pensionato: "Non puoi andare in giro, ti multiamo per il tuo bene" "Devi andare a casa, non devi andare a mangiare a casa di tua figlia, hai sbagliato e la prossima volta stai più attento, fai del male a te e alla tua famiglia se scopro che stai andando da tua figlia giuro che ti faccio seguire." Ha detto il sindaco di Bari Antonio Decaro, ad un anziano signore che si stava recando a mangiare dalla figlia violando le ordinanze vigenti. Fonte: Facebook/Decaro Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev