Superluna, il timelapse del fenomeno

Covid, Ricky Memphis: in campo con Lega calcio B per ricerca CNR

Roma, 8 apr. (askanews) - Ricky Memphis (pseudonimo di Riccardo Fortunati), attore e padre di due figli, scende in campo e sostiene la campagna sociale con Lega calcio Serie B con i ricercatori CNR per studiare le infezioni e terapie innovative per la cura del Covid-19. Tutto è nato da una iniziativa di comunicazione del CNR con una diretta online dedicata a 'Il grande cuore della Serie B', la ...