(Agenzia Vista) Washington, 08 aprile 2020 Trump: "Valuteremo stop fondi Oms, sono cino-centrici" "Ci daremo un’occhiata, noi li abbiamo finanziati ma, come ho detto recentemente sui social media, all'Oms sembrano essere molto cino-centrici, per dirla in modo carino. Sembrano essere sempre dalla parte della Cina e noi li abbiamo finanziati quindi ci daremo un’occhiata. Non sto dicendo che lo farò ma ci daremo un’occhiata e considereremo lo stop ai fondi perché si sono sbagliati e negli anni sembra che siano sempre stati dalla parte della Cina." Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nel corso del consueto punto sell'emergenza coronavirus negli Usa. Fonte: The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev