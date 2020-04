(Agenzia Vista) Milano, 07 aprile 2020 Medici e infermieri dalla Romania in Italia per aiutare nell'emergenza Coronavirus Un team di 11 medici e 4 infermieri romeni è arrivato il 7 aprile 2020 all’aeroporto di Milano Linate, per offrire supporto alla zona più colpita d’Italia. In tanti momenti della storia, l’Italia ci è stata vicina, e con questo gesto la Romania manifesta in modo concreto la sua solidarietà, l’unica risposta di fronte alla sofferenza causata dalla pandemia di Coronavirus. Nel momento del bisogno, un vero amico ti tende sempre una mano. La squadra è stata accolta dal Viceprefetto Vicario, Natalino Manno, in rappresentanza del Governo italiano, il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala, il sottosegretario ai Rapporti con le Delegazioni internazionali del Consiglio Regionale Lombardia, Alan Christian Rizzi e il presidente della Commissione Sanità e politiche sociali del Consiglio Regionale Lombardia, Emanuele Monti. Sono stati presenti inoltre l’ambasciatore di Romania in Italia, George Gabriel Bologan e l’addetto romeno per la Difesa, col. Iulian Barbu. / courtesy Ambasciata Romania Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev