(Agenzia Vista) Ginevra, 06 aprile 2020 Oms: “Basta con mentalità colonialista, Africa non sarà terra di sperimentazione vaccini” Il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus durante la consueta conferenza stampa sulla pandemia: "L'Africa non diventerà terreno di sperimentazione per il vaccino. Questa mentalità colonialista deve finire." Fonte WHO Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev