(Agenzia Vista) Roma, 06 aprile 2020 Conte: "Apprezzamento da leader Ue per Italia. Raccoglieremo frutti sacrifici" Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri: "Confermo, in questi giorni mi sono confortato con molti leader europei che hanno espresso solidarietà al nostro Paese. Tutti esprimono apprezzamento per la forza del nostro Paese. Quando tutto sarà finito ci sarà una nuova primavera, presto raccoglieremo i frutti di questi sacrifici" / fonte Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev