(Agenzia Vista) Roma, 06 aprile 2020 INFOGRAFICA Il decorso dell'infezione da Covid giorno per giorno Il decorso dell'infezione da Coronavirus ha varie fasi. I dati che arrivano dalle città cinesi di Wuhan e Wenzhou mostrano come la malattia evolve nell'arco dei giorni. In Cina l'80% delle infezioni ha avuto sintomi lievi o trascurabili, il 15% necessità di ricovero e il 5% si è evoluto in casi gravi Ecco il decorso della malattia giorno per giorno Giorno 1 sintomi lievi, febbre, tosse secca e respiro corto. Fino al 50% dei pazienti potrebbe soffrire di problemi intestinali Giorno 3 Mediamente i pazienti di Wenzhou sono stati ricoverati in questo giorno Giorno 5 Nei casi più gravi i sintomi peggiorano, con difficoltà respiratoria soprattutto nei pazienti anziani o con patologie pregresse Giorno 7 Mediamente i pazienti di Wuhan sono stati ricoverati in questo giorno Giorno 8 I casi gravi peggiorano ancora, con polmonite e necessità di essere intubati per la sindrome da distress respiratorio acuto, che spesso è fatale Giorno 10 Trasferimento nelle unità di terapia intensiva per i pazienti che continuano a peggiorare. Per i pazienti con sintomi più leggeri inizia a scendere la febbre, ma restano dolori e spossatezza giorno 17 In media i pazienti di Wuhan sono stati dimessi in questo giorno giorno 18 Decesso per i pazienti più gravi. Mediamente la mortalità è del 4% giorno 27 In media i pazienti di Wenzhou sono stati dimessi in questo giorno Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev