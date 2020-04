(Agenzia Vista) Campania, 05 aprile 2020 Coronavirus, De Luca: "Essere cristiani significa tutelare i più deboli, a Pasqua state a casa" Il Governatore della Campania Vincenzo De Luca: "Dobbiamo essere responsabili anche e soprattutto durante queste festività pasquali, quando potremmo avere la tentazione di uscire. In questo momento testimoniamo al meglio la fede cristiana se teniamo vivi i valori della solidarietà e della compassione. Essere cristiani significa tutelare la vita e la salute delle persone più deboli, in questo momento i nostri anziani. Vi rinnovo l’invito ad essere responsabili: tutti a casa. Ancora un po’ di sacrificio ci aiuterà a vedere la luce in fondo al tunnel." / fonte FB Vincenzo De Luca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev