(Agenzia Vista) Veneto, 05 aprile 2020 Coronavirus, Zaia risponde in diretta a cittadino: "Sua figlia è negativa" Il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, nel consueto punto stampa sull'emergenza coronavirus risponde in diretta al padre di una ragazza che si era lamentato perché attendeva da 24 giorni l'esito del tampone naso-faringeo della figlia: "Il tampone di sua figlia non aspettava l'esito da 24 giorni. E' stato fatto il 24 marzo, e posso dirle che è stato refertato ieri: è negativo" / fonte Fb Luca Zaia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev