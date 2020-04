(Agenzia Vista) Ginevra, 03 aprile 2020 Oms: "Uno stop alle restrizioni può far tornare il coronavirus" "Il miglior modo per i Paesi per porre fine alle restrizioni e alleggerire i loro effetti sull'economia è attaccare il virus con il pacchetto di misure aggressive di cui abbiamo parlato già molte volte. Trovate, testate, isolate, curate ogni caso e tracciate i tutti i contatti. Se i Paesi si affrettano a porre fine alle misure troppo velocemente il virus potrebbe tornare e l'impatto economico potrebbe essere ancora più grave e prolungato." Queste le parole del direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus nel consueto briefing sul Covid-19. Fonte: Facebook/ WHO Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev