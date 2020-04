Via Margutta deserta, la via degli artisti nel cuore di Roma

Anche in Italia pazienti convocati per eseguire tampone dall'auto

Milano, 2 apr. (askanews) - A Napoli 150 tamponi in 3 giorni. Sono i risultati del "Casello Tampone", un servizio avviato in diverse città italiane per accelerare le procedure dei test sui pazienti presunti contagiati da coronavirus Sars-Cov2. Il paziente viene convocato, arriva in macchina in un luogo indicato dai sanitari dove, senza scendere dall auto, viene sottoposto al tampone attraverso il ...