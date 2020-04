(Agenzia Vista) New York, 01 aprile 2020 L'organizzazione umanitaria evangelica "Samaritan Purse" porta aiuti alla città di New York L'organizzazione umanitaria cristiana evangelica "Samaritan Purse" porta aiuti alla città di New York rimorchi per i rifornimenti all'ospedale da campo Fonte Twitter @Franklin_Graham Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev