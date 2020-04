Reddito universale, Rosato (Iv): "E' sogno di Grillo, ma non funziona così, si torni a produrre"

(Agenzia Vista) Roma, 01 aprile 2020 Rosato (Iv) Grillo sogna reddito universale, ma non funziona cosi' bisogna tornare a produrre "Per tornare alla normalità ci vorranno dei mesi, ma dobbiamo prima tornare a lavorare e produrre. Altrimenti resta il sogno di Beppe Grillo di un reddito che lo Stato deve garantire a tutti, ma non funziona così. I tempi devono essere ragionevolmente brevi per alcune aree fino a Pasqua. Poi da aprile bisogna iniziare a pensare a convivere con il virus" Così il vice-presidente della Camera e deputato di Italia Viva Ettore Rosato in un'intervista esclusiva all'Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev