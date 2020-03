(Agenzia Vista) Washignton, 31 marzo 2020 Coronavirus, l'immunologo della Task Force Usa anticipa altra epidemia in autunno Il principale esperto di malattie infettive negli Stati Uniti, Anthony Fauci, ha detto che prevede che la nazione subirà un altro focolaio di coronavirus in autunno. "In effetti, anticipo che ciò potrebbe effettivamente accadere a causa del grado di trasmissibilità", ha risposto Fauci quando un giornalista ha chiesto informazioni sulla potenziale riemergenza del virus “ma le cose saranno molto, molto diverse" - spiega - "La nostra capacità di uscirene e di essere in grado di testare, identificare, isolare e intercettare la catena di contagio, sarà molto migliore di quello che era solo un paio di mesi fa", ha detto. Fonte: The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev