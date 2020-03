(Agenzia Vista) Livorno, 30 marzo 2020 Costa Diadema a Piombino, 2 giorni per lo sbarco, le immagini della nave La Costa Diadema è attraccata a Piombino, le 1.250 persone a bordo torneranno nei loro paesi di origine con voli charter, senza problemi per la città. a scendere per primi i 20 positivi al coronavirus Courtesy Italia7/Tgt Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev