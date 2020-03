INFOGRAFICA Ecco come è andato il contagio in Italia giorno per giorno

(Agenzia Vista) Roma, 30 marzo 2020 INFOGRAFICA Ecco come e andato il contagio in Italia giorno per giorno I primi 3 casi di positività al Covid19 in Italia sono stati individuati il 20 febbraio 2020 Ecco come si è sviluppato il contagio giorno per giorno, con i casi positivi e la crescita quotidiana: 21 febbraio 20 (+17) 22 febbraio 62 (+42) 23 febbraio 155 (+93) 24 febbraio 229 (+74) 25 febbraio 322 (+93) 26 febbraio 453 (+131) 27 febbraio 655 (+202) 28 febbraio 888 (+233) 29 febbraio 1.128 (+240) 1 marzo 1.694 (+566) 2 marzo 2.036 (+342) 3 marzo 2.502 (+466) 4 marzo 3.089 (+587) 5 marzo 3.858 (+769) 6 marzo 4.636 (+778) 7 marzo 5.883 (+1.247) 8 marzo 7.375 (+1.492) 9 marzo 9.172 (+1.797) 10 marzo 10149 (+977) 11 marzo 12.462 (+2.313) 12 marzo 15.113 (+2.651) 13 marzo 17.660 (+2.547) 14 marzo 21.157 (+3.497) 15 marzo 24.747 (+3.590) 16 marzo 27.980 (+3.233) 17 marzo 31.506 (+3.526) 18 marzo 35.713 (+4.207) 19 marzo 41.035 (+5.322) 20 marzo 47.021 (+5.986) 21 marzo 53.578 (+6.557) 22 marzo 59.137 (+5.560) 23 marzo 63.927 (+4.789) 24 marzo 69.176 (+5.249) 25 marzo 74.386(+5.210) 26 marzo 80.539 (+6.153) 27 marzo 86.498 (+5.959) 28 marzo 92.472 (+5.974) 29 marzo 97.689 (+5.217) Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev