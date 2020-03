Fauci (Usa): 200 mila morti in Usa e' una stima possibile, ma noi stiamo cercando di ridurla

(Agenzia Vista) Roma, 30 marzo 2020 Fauci (Usa) 200 mila morti e' una stima possibile ma noi stiamo cercando di ridurla La consueta conferenza stampa del Presidente Usa Donald Trump dalla Rose garden alla Casa Bianca a Washingon. Trump ha fatto il punto sulla lotta al Coronavirus. In campo una nuova terapia per la trasfusione di plasma da pazienti guariti dal coronavirus. Trump ha anche annunciato la costruzione di un nuovo ospedale a New York con 2.900 posti letto realizzato in 4 giorni. Courtesy White House. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev