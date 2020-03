Coronavirus, Gori: “Quando sarà finito tutto faremo un commiato collettivo per i morti”

(Agenzia Vista) Bergamo, 28 marzo 2020 “Martedì 31 su invito del presidente della provincia, tutti i comuni d’Italia avranno le bandiere a mezz’asta e i sindaci rispetteranno un minuto di silenzio davanti al monumento ai caduti per onorare i morti. Vi prometto quando sarà finito tutto faremo un commiato collettivo per i morti.” Ha detto Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori in un video postato sul ...