(Agenzia Vista), Milano 28 marzo 2020 Coronavirus, Sala: "Da San Siro al metrò, progettiamo la ripartenza a tappe" “Capisco che è prematuro perché non sappiamo quando riaprire, però non voglio che Milano sia impreparata quando si potrà. Vorrei dirvi che sto lavorando su alcuni capitoli, il primo: come rimodulare le infrastrutture? dalle metropolitane alle infrastrutture digitali. Il secondo: come usufruire degli spazzi pubblici? come si entra come si esce come si gestisce il momento in cui si sta vicini. Il terzo: come far’ ripartire l’economia? Io mi devo occupare di quel piccolo tessuto economico culturale che è in gran’ parte la vita di una città come Milano.” Ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala in un video postato sul suo account Facebook