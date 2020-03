(Agenzia Vista) New York, 27 marzo 2020 Coronavirus, de Blasio: "Almeno mezzo milione di persone a New York perderà il lavoro" "La nostra prima stima è che probabilmente almeno mezzo milione di persone a New York sarà disoccupata, o lo è già o lo diventerà presto." Lo ha detto il sindaco di New York, Bill de Blasio, facendo il punto della situazione sull'emergenza coronavirus nella sua città, la più colpita in Usa dall'epidemia. "Questo è un numero davvero sconcertante - prosegue- significa che abbiamo bisogno di tutto il possibile dal decreto federale e andando avanti avremo bisogno di ancora di più." "Apprezzo quello che c'è già nel decreto, è senza precedenti. Sono molto grato a Schumer e Pelosi per quello che hanno ottenuto ma nessuno pensa che sia sufficiente. Tutti concordano che bisogna fare di più." conclude. Fonte: Facebook/Major Bill de Blasio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev