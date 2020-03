(Agenzia Vista) Roma, 26 marzo 2020 Attori e cantanti in aiuto delle donne vittime di violenza domestica La sindaca di Roma posta il video di attori e cantanti in supporto del 1522 e delle vittime di violenza: "Voglio ricordare una cosa importante a tutte le donne: se state subendo violenza tra le mura domestiche, o se un’amica vi chiede un aiuto, non siete sole. C’è chi può darvi aiuto. Il numero telefonico nazionale da chiamare è il 1522, gratuito e attivo H24, a cui sono collegati anche i Centri Antiviolenza di Roma Capitale che restano aperti e rispondono a tutte le richieste: continuano la loro attività di sostegno, svolgono consulenze psicologiche e legali, garantiscono l’assistenza telefonica e contatti anche via mail. Chi non riesce a chiamare può scrivere nella chat del sito del 1522 o usare l’app "1522", disponibile su IOS e Android, che permette di chattare con le operatrici e chiedere aiuto e informazioni in sicurezza, senza correre il rischio di essere ascoltati. Roma non lascia sole le donne che in questo momento potrebbero trovarsi in difficoltà nel rimanere a casa." Fonte Facebook Virginia Raggi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev