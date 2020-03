Sintomi febbrili per Borrelli, tutti i giorni in conferenza stampa in Protezione civile

(Agenzia Vista) Roma, 25 marzo 2020 Sintomi febbrili per Borrelli, tutti i giorni in conferenza in Protezione civile Il capo della Protezione civile e commissario all'emergenza coronavirus, Angelo Borrelli, ha accusato sintomi febbrili in mattinata, mentre era in corso la riunione del comitato operativo. Borrelli dopo aver sofferto del malore ha lasciato subito la sede del Dipartimento in via Vitorchiano a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev