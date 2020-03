(Agenzia Vista) Spagna, 24 marzo 2020 Balletti con chitarra della polizia spagnola per tenere alto il morale dei cittadini in quarantena Sono diventate virali sui social le immagini provenienti dalla Spagna in cui dei poliziotti si esibiscono in un balletto, con tanto di accompagnamento della chitarra, per tenere alto il morale dei cittadini in quarantena. Fonte: Twitter Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev