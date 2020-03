(Agenzia Vista) Roma, 24 marzo 2020 UGL festeggia 70 anni, Capone momento particolare, serve intervento coraggioso “Oggi l’UGL festeggia il suo settantesimo anniversario in un momento particolare per il nostro Paese a causa dell’emergenza Coronavirus Covid-19. C’è una crisi sanitaria e una crisi economica senza precedenti. Chiediamo, quindi, al governo un intervento straordinario, ci vuole più coraggio di quello dimostrato finora. Bisogna avviare un ‘piano Marshall’ che sia in grado di aiutare le piccole e le grandi imprese, gli artigiani e i professionisti. Noi dobbiamo vincere questa sfida e lo dobbiamo fare presto”. Lo ha detto Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, per i 70 anni della nascita del sindacato, in merito all’emergenza Coronavirus Covid-19 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev