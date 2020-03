(Agenzia Vista) Roma, 23 marzo 2020 Decreto Coronavirus, 30mila controlli e 200 denunce della Polizia Locale a Roma La sindaca di Roma Virginia Raggi su Facebook: "Il Governo ha imposto nuove restrizioni, necessarie per contrastare la diffusione del coronavirus. I numeri sul contagio diffusi ieri dal capo della Protezione Civile Nazionale indicherebbero una lieve inversione di tendenza, ma va confermata nel tempo. Dobbiamo avere pazienza. Non bisogna abbassare la guardia, non bisogna mollare. Ora è il momento di stare uniti e seguire le regole. Noi proseguiremo con i controlli per evitare il più possibile che qualcuno trasgredisca le norme e metta a rischio la salute di tutti gli altri cittadini. In questo week end la Polizia Locale di Roma Capitale ha effettuato oltre 30mila controlli in tutta la città e 200 denunce. Dall’8 Marzo ad oggi, in totale, sono state svolte oltre 200mila verifiche e oltre 400 denunce." Fonte Facebook Virginia Raggi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev