(Agenzia Vista) Roma, 22 marzo 2020 La benedizione dal campanile di San Salvatore in Lauro a Roma Matteo Salvini su Facebook: "Questo è Monsignor Pietro Bongiovanni, parroco di San Salvatore in Lauro a Roma. Ha pregato per il popolo e dato la sua benedizione affacciato al campanile. Splendido gesto. Grazie, lo condivido con voi. Purtroppo, i dati che arrivano sono sconfortnati: 793 morti in un solo giorno (mai così tanti), quasi 5.000 italiani portati via dal maledetto virus. Per chi crede, affidarsi alla preghiera questa sera sarà fonte di conforto e di speranza." Fonte Facebook Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev