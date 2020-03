(Agenzia Vista) Genova, 21 marzo 2020 Il tricolore si accende sul nuovo ponte di Genova L'infrastruttura in costruzione illuminata con il tricolore in segno di unità contro l’emergenza coronavirus. Salini Impregilo accende un "Ponte di luce per Genova” con i colori dell’Italia: "Con tutte le persone del Gruppo, da ogni cantiere in Italia e nel mondo, Salini Impregilo esprime con orgoglio la vicinanza al Paese intero e alla città di Genova durante l’emergenza COVID-19, ricostruendo simbolicamente il nuovo viadotto di Genova sul Polcevera ed unendo la città al resto del paese sotto un’unica bandiera, quella dell’Italia. Un gesto simbolico con cui Salini Impregilo intende ringraziare le autorità, i medici, gli infermieri e tutti coloro che a vario titolo in tutto il paese si stanno impegnando senza tregua per affrontare la situazione di emergenza e salvare vite umane" / fonte Salini Impregilo Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev