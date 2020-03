(Agenzia Vista) Padova, 21 marzo 2020 Le strade di Padova deserte Il post del sindaco di Padova Sergio Giordani: "Restiamo a casa. Padovani proteggiamoci da questo virus, proteggete Padova e tutta la nostra comunità. Chi può deve stare a casa in questi giorni decisivi per limitare il contagio. Ancora una volta rivolgiamo un grande grazie a chi lavora per curare le persone, per garantire i servizi, per mandare avanti l’Italia. Padovane e padovani, mi raccomando, siate responsabili" / facebook Sergio Giordani. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev