(Agenzia Vista) Roma, 21 marzo 2020 Il Ministro Speranza: "Sacrifici indispensabili per battere il coronavirus” "Abbiamo bisogno di una grande alleanza. Le istituzioni devono lavorare insieme e c’è bisogno di un patto tra cittadini e istituzioni. I decreti, le ordinanze, sono importanti, ma quel che conta di più sono i comportamenti di ogni singolo individuo. Sappiamo che stiamo chiedendo sacrifici, anche molto seri, ma sono indispensabili se vogliamo battere finalmente questo coronavirus. L’economia ripartirà, ma la premessa per questa ripartenza non può che essere la definitiva sconfitta di questo virus". Fonte: Roberto Speranza Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev