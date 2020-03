(Agenzia Vista) Roma, 21 marzo 2020 La critica di Bruno Vespa: "Parlamento è ospedale di Italia. Non può lavorare una volta a settimana" Bruno Vespa su Facebook: "Mi chiedo perché le fabbriche e gli uffici in Italia devono lavorare rispettando le regole di distanza e protezione personale imposte dal Governo, mentre il Parlamento deve lavorare solo un giorno alla settimana? A questo punto o il Parlamento non serve, oppure se serve, come io credo, lavori a tempo pieno". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev