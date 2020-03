(Agenzia Vista) Puglia, 19 marzo 2020 Festa del papa', Emiliano giornata particolare, festa dolceamara “Oggi 19 marzo è una Festa del Papà piuttosto particolare. Perché c’è qualcuno che forse il papà lo ha perso di recente anche a causa di questa epidemia; altri che lo stanno difendendo con le unghie e con i denti: lo stanno difendendo non andandolo a trovare, chiamandolo al telefono, facendo in modo che nessuno entri nella sua casa. lo dico anche rivolgendomi a tutti i papà che non sono più con noi, compreso il mio, ai quali chiediamo aiuto per vincere questa battaglia, perché loro sapranno sempre come consigliarci e come aiutarci” così il Sindaco di Bari, Michele Emiliano in un post sul suo account Facebook. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev