(Agenzia Vista) Roma, 19 marzo 2020 Coronavirus Paragone M5S incrementero' le restituzioni che ho sempre dato a favore dei medici “Non è giusto nei confronti di coloro che, in questo momento, hanno abbassato la saracinesca, non lavorano, non possono fatturare, non possono incassare. ” Ha detto l’On. Paragone in un video sul proprio account Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev