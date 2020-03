(Agenzia Vista) Napoli, 19 marzo 2020 Coronavirus, il direttore generale del Cardarelli nove medici in prima linea si sono ammalati La replica del direttore generale dell'Ospedale Cardarelli di Napoli in merito alle notizie circolate in merito ad un congruo numero di medici in malattia. "Sono nove i medici in prima linea che si sono ammalati di Coronavirus" ha affermato il dirigente. / facebook De Luca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev