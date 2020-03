(Agenzia Vista) Roma, 18 marzo 2020 Salvini si riaprano le Camere, il Parlamento in questa fase deve lavorare "Chiediamo a gran voce che si riaprano le Camera, in questa fase il Parlamento deve lavorare per fronteggiare l'emergenza. C'è un decreto che va cambiato e migliorato. Non vorrei che qualcuno facesse accordi a Bruxelles senza coinvolgere le Camere". Così il leader della Lega Matteo Salvini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev