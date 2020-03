(Agenzia Vista) Milano, 18 marzo 2020 Coronavirus, Sala inaccettabile che a medici non vengano fatti i tamponi "Questa è una fase delicata, dobbiamo restare a casa. Io sono qui a Palazzo Marino a lavorare anche per affrontare tutte le situazioni che si creeranno dopo". Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala in un videomessaggio su facebook. / facebook Sala Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev