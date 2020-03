(Agenzia Vista) Roma, 18 marzo 2020 'Io resto a casa', da Morandi a Insinna, ecco la campagna social del Ministero della Salute La campagna social del Ministero della Salute che invita i cittadini a restare a casa tramite le pagine social di: Gianni Morandi, Flavio Insinna, Bruno Barbieri e tanti altri. “Non è uno slogan ma un comportamento socialmente responsabile per tutelare la nostra salute e aiutare chi è in prima linea per contrastare l'epidemia di Covid-19. Stare a casa non è quindi una restrizione fine a se stessa ma un atto concreto per vincere una battaglia che richiede necessariamente la collaborazione da parte di ognuno di noi” Courtesy: Ministero della Salute Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev