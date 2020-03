Tricolori alle finestre a Roma contro il Coronavirus

(Agenzia Vista) Roma, 17 marzo 2020 I tricolori alle finestre degli italiani, la vicinanza all’emergenza coronavirus passa dai balconi Tanti gli italiani che hanno deciso di esporre il tricolore alla loro finestra di casa. Un segno di vicinanza a medici e infermieri, che si trovano a combattere il coronavirus in corsia, ma anche un modo per sentirsi meno soli durante le tante ore passate in casa Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev