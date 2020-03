(Agenzia Vista) USA, 16 marzo 2020 Coronavirus, viaggiatori da Europa per ore stipati in aeroporti USA aspettando i controlli medici E' caos in alcuni aeroporti Usa dove sono entrate in vigore misure di controllo medico per i viaggiatori in arrivo dall'Europa. Dalle immagini che girano sui social si vedono lunghe file di persone in attesa per ore per lo screening senza rispettare le distanze di sicurezza. Fonte: Twitter Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev