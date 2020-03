(Agenzia Vista) Milano, 15 marzo 2020 Sala: "In arrivo forniture di mascherine dalla Cina e disinfettante dal politecnico" Il dinfdaco di Milano su Facebook: "Da sempre Milano mantiene ottimi rapporti con le principali città cinesi: nei giorni scorsi ho fatto un po' di telefonate alla ricerca di mascherine, e la risposta non si è fatta attendere. Ieri sera è arrivato un primo carico: le distribuiremo ai medici di base, agli ospedali e al personale del Comune al lavoro per assicurare i servizi. Nei prossimi giorni ne attendiamo alcune centinaia di migliaia: le metteremo a disposizione dei cittadini, cominciando dalle fasce più deboli." Fonte Facebook Beppe Sala Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev