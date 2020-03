(Agenzia Vista) Madrid, 15 marzo 2020 Anche a Madrid, come in Italia, la gente sui balconi applaude chi sta lotta contro il coronavirus Il presidente della Spagna Pedro Sanchez ha annunciato misure straordinarie per contrastare l'emergenza coronavirus. Come in Italia anche a Madrid i cittadini si sono dati appuntamento sui balconi di casa per applaudire al personale sanitario che ogni giorno lotta per sconfiggere il virus / fonte Twitter Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev