(Agenzia Vista) Roma, 15 marzo 2020 14-03-20 Raggi: "Affrontiamo emergenza coronavirus tutti insieme" L' intervento della sindaca di Roma Virginia Raggi durante la seduta straordinaria dell'Assemblea Capitolina sull'emergenza Coronavirus: "Stiamo affrontando questa emergenza tutti insieme, con responsabilità e coraggio. La nostra Amministrazione sta lavorando a una serie di interventi per aiutare tutti i cittadini, in particolare famiglie e imprese economicamente colpite dalla situazione legata al coronavirus. Con la Giunta abbiamo adottato una serie di misure che vengono incontro ai bisogni delle famiglie e delle attività produttive. Stiamo attraversando un periodo complesso per la nostra città e per il nostro Paese. Ma sono certa che ne usciremo e saremo pronti a ripartire. Tutti insieme"/ fonte Facebook Virginia Raggi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev