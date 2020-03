(Agenzia Vista) Trapani, 13 marzo 2020 Tromba e tricolore, nel centro storico di Trapani risuona l'Inno per sentirsi più vicini In tutto il Paese alle 18.00 è partito un flash-mob per non sentirsi soli: gli italiani sono usciti fuori nei loro balconi e hanno suonato e cantato. In molti hanno intonato l’inno d’Italia. L'appello era stato lanciato lanciato dal gruppo romano dei FanfaRoma / fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev