(Agenzia Vista) Australia, 12 marzo 2020 Tom Hanks e la moglie Rita Wilson positivi al coronavirus, l'annuncio su Instagram "Ciao gente! Rita e io siamo quaggiù in Australia. Ci sentivamo un po 'stanchi, come se avessimo il raffreddore e alcuni dolori muscolari. Rita aveva dei brividi che andavano e venivano. Anche lievi febbri. Per fare le cose correttamente, come è necessario nel mondo in questo momento, siamo stati testati per il Coronavirus e siamo risultati positivi." L'annuncio dell'attore di Hollywood Tom Hanks su Instagram. Fonte: Instagram/Tom Hanks Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev