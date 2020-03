(Agenzia Vista) Piemonte, 10 marzo 2020 Coronavirus, Cirio ringrazio Conte per aver fatto in fretta "Dopo la mia positività i miei colleghi di giunta hanno effettuato i tamponi, ma solo un assessore è risultato positivo. Gli faccio i miei migliori auguri". Così il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio nel corso di un collegamento in diretta facebook. "Voglio ringraziare il Presidente Conte per aver fatto in fretta nell'aver esteso le restrizioni in tutta Italia" ha aggiunto. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev