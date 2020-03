(Agenzia Vista) Roma, 08 marzo 2020 Conte ci assumiamo noi la responsabilita' della gestione e conduzione di questa battaglia La conferenza stampa a Palazzo Chigi. "Abbiamo creato due aree, una che riguarda la Lombardia e varie province: lì ci sarà un vincolo a limitare gli spostamenti nel territorio". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte annunciando il contenuto del dpcm. "Mi assumo la responsabilità politica di questo momento, ce la faremo", ha sottolineato il premier. Per "contrastare e contenere il diffondersi del Coronavirus" il governo dispone di "evitare in modo assoluto ogni spostamento in entrata e in uscita" nella Regione Lombardia e in 11 province di Veneto, Emilia Romagna, Piemonte e Marche dall'8 marzo al 3 aprile. Nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria. Viene fatta eccezione per "indifferibili esigente lavorative o emergenze". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev