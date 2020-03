(Agenzia Vista) Roma, 05 marzo 2020 Coronavirus, Conte: "Attacco a me è schiaffo a cittadini" Il presidente Conte in conferenza stampa: "Chi ha compiti di elevata responsabilità politica e fa dichiarazioni che contrastano con il buon senso, non fa un servizio al Paese. Quelle stesse affermazioni, fatte all'estero e in tv, rischiano di danneggiare un Paese tenace, orgoglioso, che vuole rialzare la testa: è uno schiaffo non a me, ma a tutti i cittadini che devono fare piccoli e grandi sacrifici" Fonte Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev