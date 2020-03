(Agenzia Vista) Roma, 02 marzo 2020 Turismo, Landini si pensi a ipotesi di musei ed eventi gratis in estate L'incontro presso la sede del Pd tra il segretario Zingaretti, il vicesegretario Orlando e le parti sociali, partecipano anche il Ministro Gualtieri, il Ministro Franceschini e il Viceministro Misiani. Per la Cgil partecipa il segretario Landini, per la Cisl la segretaria Furlan, per la Uil il segretario Barbagallo, per Confindustria il direttore generale Marcella Panucci, per Confapi il presidente Maurizio Casasco, per Confartigianato il segretario generale Cesare Fumagalli, per la CNA il segretario generale Sergio Silvestrini, per Confcommercio il direttore generale Luigi Taranto, per Confcooperative il presidente Maurizio Gardini, per Confesercenti il segretario generale Mauro Bussoni, per Legacoop il direttore generale Giancarlo Ferrari. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev